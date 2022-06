Covid-cijfers verschijnen voortaan op maandag

De wekelijkse covid-19-cijfers worden niet meer op vrijdag gepubliceerd, maar op maandag. Dit meldt de Curaçaose overheid. De cijfers zijn te raadplegen via de website www.covid19.cw. Uit de jongste cijfers blijkt dat er de afgelopen week 188 personen positief getest zijn op het virus. Hierdoor zijn er momenteel 207 actieve coronagevallen. Dit komt neer op een positivity rate van 6,8 procent, oftewel 21 nieuwe gevallen gemiddeld per dag. Verder zijn er vier patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen. Momenteel ligt er niemand op de intensivecareafdeling. Tot slot is een patiënt overleden aan de gevolgen van Covid-19. Hierdoor ligt het aantal personen dat sinds de pandemie aan corona is overleden op 278.