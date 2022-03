Covid dodental gestegen

Het aantal coronadoden is gestegen. Gisteren is een coronapatiënt die in het ziekenhuis lag overleden. Daarmee ligt het totale aantal covid-doden op 262. Dat meldt de overheid. In totaal worden er negen personen die met corona zijn besmet in het ziekenhuis verpleegd. Daarvan liggen er vijf op de ic. In totaal zijn er 313 mensen besmet met het virus. Gisteren kwamen er 66 nieuwe gevallen bij. Vanaf vandaag stopt de overheid met de dagelijkse publicatie van de covid-cijfers. Voortaan komt er iedere vrijdag een overzicht met de laatste ontwikkelingen.

