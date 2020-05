Op Bonaire is de Covid Drive-Thru aanstaande donderdagmiddag weer geopend. Automobilisten kunnen een afspraak maken om getest te worden. Per auto kunnen twee mensen op het coronavirus getest worden. Op Bonaire zijn in totaal 257 personen getest. Vorige maand werden twee positieve gevallen geregistreerd, sindsdien is er niet één positief geval bijgekomen.