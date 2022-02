Vijf personen zijn de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Twee patiënten overleden in het CMC, twee personen in een verzorgingstehuis en één persoon overleed thuis. Er liggen 25 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 10 op de intensive care. Van de 2.002 afgenomen tests, bleken 102 positief. 119 mensen mochten uit isolatie. Daarmee komt het aantal actieve gevallen op 1.449.



