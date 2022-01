Covid-maatregelen 10 dagen verlengd; verplichte quarantaine verkort

Curaçao houdt nog tien dagen langer vast aan de huidige covid-maatregelen. Dat heeft premier Pisas zojuist bekend gemaakt. Doel is om het aantal covid-besmettingen in de hand te houden. Dat betekent onder andere een avondklok van 22 tot 4.30 uur, samenscholingen verboden net als sporten in groepsverband en met maximaal vier mensen aan een tafeltje in een restaurant. De verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, is verkort van veertien naar tien dagen.

Aanvankelijk kondigde de regering een ’time-out’ met extra maatregelen af van 7 tot 17 januari. Wel anders is, dat de scholen vandaag weer open zijn gegaan.

Pisas roept iedereen op om zich goed aan de regels te houden. Hij richt daarmee vooral het wordt tot bezoekers en organisatoren van illegale feesten op het land en water en diverse ‘fevers’. De afgelopen dagen is de handhaving, onder andere door politie en kustwacht, vergroot tot 80% van de totale capaciteit, een positief teken aldus Pisas.