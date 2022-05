CPA trekt banden aan met Dominicaanse haven

De Curaçaose haven gaat nauwer samenwerken met de haven van de Dominicaanse Republiek. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die onlangs is ondertekend. De Dominicaanse haven zal als zusterhaven van Curaçao opereren. De twee havens gaan gezamenlijk optrekken op verschillende terreinen gezamenlijk inspannen. Zo willen ze het vracht- en cruiseverkeer tussen de havens vergroten. De economie van de Dominicaanse Republiek kent een gemiddelde groei van zo’n 5 procent. Van oudsher is het een agrarisch land, dat onder meer suiker, tabak en koffie exporteert. De laatste jaren is de mijnbouw belangrijker geworden. Het eiland is ook een toeristische trekpleister.

