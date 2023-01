CPR benadert Statenleden

Verschillende Statenleden zijn door Caribbean Petroleum Refinery benaderd. De beoogde operator van de raffinaderij weigerde eerder deze maand om een Statenvergadering bij te wonen, maar benadert nu wel individuele parlementariërs. Giselle Mc William van oppositiepartij MAN en Quincy Girigorie van de PAR hebben beiden een uitnodiging ontvangen. MC William heeft echter bedankt. Het Statenlid heeft geen interesse in een privégesprek. CPR zou volgens haar in de Staten tekst en uitleg moeten geven over de vervalste documenten die een voormalige investeerder heeft aangeleverd