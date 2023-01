CPR doet onderzoek naar informatielek

Caribbean Petroleum Refinery laat onderzoek doen naar het lek van vertrouwelijke informatie. Daarvoor heeft de beoogde operator van de raffinaderij twee bureaus in de arm genomen. Een lokaal en een Amerikaans bedrijf moet achterhalen wie verantwoordelijk is voor het verspreiden van de documenten. Ook roept de groep van de Amerikaans Venezolaanse Luis Giusti de overheid op om zelf ook een onderzoek in te stellen.

