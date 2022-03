CPS-baas lijnrecht tegenover importeurs

De schuld voor de trage afhandeling van containers in de haven ligt niet bij CPS. Dat zei CPS-baas Fernando da Costa Gomez op Paradise FM. Hiermee staat hij lijnrecht tegenover de importeurs en de minister van Economische Ontwikkeling. Volgens de containerafhandelaar is het volume van binnenkomende containers ongekend hoog. Voor het eerst in het bestaan van CPS overstijgt het aantal goederen de drukke decembermaand. Volgens de CPS-baas hamsteren de importeurs. Hierdoor is het onmogelijk om de producten direct af te leveren. Deze levering gebeurt volgens Da Costa Gomez overigens binnen een redelijk termijn. Iedereen krijgt zijn container binnen tien werkdagen.