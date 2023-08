CPS-bewakers voor de rechter

Gisteren stonden twee verdachten in de Parrot-zaak voor de rechter. De zaak draait om het smokkelen van zo’n 800 kilo cocaïne via de Curaçaose haven naar Europa. In totaal zitten vijf personen daarvoor vast. Twee van hen moesten gisteren voor de rechter verschijnen. Het gaat om twee bewakers van 46 en 53 jaar. Beiden verklaren onschuldig te zijn en verzochten hun vrijlating. De advocaten van het duo vingen echter bot. Op 1 december wordt de zaak weer pro-forma behandeld. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond.