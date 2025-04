CPS is een belemmering voor de export

Milieu en recyclingsorganisatie Green Force trekt aan de bel over de situatie in de haven. Vorige week kwam er al kritiek van het bedrijf Don Andres en ook van de Vereniging van importeurs. Volgens Green Force leert navraag bij verschillende collega’s dat er over de gehele linie problemen zijn in de exportsector, veroorzaakt door vertragingen en gebrekkig materieel bij CPS, de beheerder van de haven. Behalve een trage afhandeling zouden er al maanden problemen zijn met de levering van containers. Zo wacht Green Force al drie weken op twee lege containers.

Volgens Green Force is de situatie slecht voor de economie. Vanuit de sector vraagt het bedrijf de minister van Economische zaken om de nodige maatregelen te nemen om de problemen binnen de haven op te lossen en op korte termijn. “Veel containers vertrekken nu leeg vanuit Curaçao terwijl die volgeladen hadden kunnen vertrekken als CPS een betere beheerder was van de haven.”