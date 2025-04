CPS legt kritiek naast zich neer

Curaçao Port Services, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van containers in de haven, laat vandaag in de EXTRA weten zich niet te herkennen in de kritiek die in de afgelopen weken is geuit. Ondernemers, exporteurs en importeurs hebben hun beklag gedaan over de dienstverlening van CPS. Maar tegen de krant zegt een vertegenwoordiger dat het bedrijf de import of export niet belemmert, maar juist volgens duidelijke regels werkt en dat daarmee niemand wordt benadeeld.

Volgende week zal er een vergadering plaatsvinden tussen CPS en de organisatie van importeurs en distributeurs. CPS geeft aan dat er nooit een container is geweest die een export via schip heeft gemist, en dat iedereen met bewijs welkom is om dit te weerleggen. Ze ontvangen verzoeken van agentschappen om containers te laden of te lossen. Als CPS dit doet, is het de agent die beslist wie de container krijgt, niet CPS. Zo laat de organisatie weten.