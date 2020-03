Criminaliteit enorm gedaald ten opzichte van 15 jaar geleden

Een dieptepunt in zowel criminaliteit als werkeloosheid vond plaats in 2004/2005. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Minister van Justitie Quincy Girigorie haalde gisteren aan dat de criminaliteit enorm is afgenomen vergeleken met vijftien jaar geleden. De cijfers bevestigen dit: er werden bijna 1100 overvallen gepleegd in 2004 terwijl dit er vorig jaar rond de 300 waren. In de jaren voor 2010 vond een ommezwaai plaats: rond de 400 mensen werden toen slachtoffer van een overval en dit zakte in 2018 tot onder de 200. Vorig jaar liep dit dus wel weer iets op.