Criminaliteitscontroles in autobranche

Afgelopen week heeft er een multidisciplinaire controle plaatsgevonden bij een autosloperij en twee bedrijven die handelen in auto’s en auto-onderdelen. De actie vond plaats onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao. Dit is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waaronder MEO, de douane en de politie. De controle was meer bedoeld om het bewustzijn rondom voertuigencriminaliteit te vergroten. De autosector is een kwetsbare branche. Criminelen kunnen de aankoop van auto’s gebruiken om geld wit te wassen. Maar er zijn ook andere vormen van voertuigcriminaliteit, zoals illegale autohandel, autodiefstal, heling van gestolen auto’s en het omkatten van chassisnummers.

