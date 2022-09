Crowdfundingcampagne voor documentaire Dolfijn FM

Oud-Dolfijn FM dj Marcel Hofman wil een documentaire maken over het radiostation. Hij is daarom een crowdfundingsactie begonnen. Hofman en vier andere radiomakers uit Nederland stapten 20 jaar geleden op het vliegtuig naar Curaçao. Geen van hen was ooit ooit op het eiland geweest. Dat was het begin van een turbulente periode. Bijna had het station het niet overleefd. De radiomaker vindt het belangrijk dat het verhaal over deze tijd verteld wordt. Hij maakt de documentaire dan ook op persoonlijke titel. Op de foto het eerste gebouw waaruit het station programma’s maakte.