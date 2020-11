CRU begint evaluatieproces Isla-werknemers

Curaçao Refinery Utilities (CRU) is begonnen met het proces van een evaluatie van de Isla-medewerkers. Nadat PDVSA is gestopt als operator van de Isla, heeft CRU alle servicemedewerkers behouden doorbetaald voor een half jaar. Toen de deal met Klesch niet doorging heeft CRU al een aantal werknemers laten gaan. De Extra meldt dat er nu begonnen is aan een evaluatie van werknemers voor het toekennen van nieuwe contracten in 2021. De supervisors zullen voor elke werknemer een document samenstellen, waarop de voortzetting van het contract zal worden bepaald.

