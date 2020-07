CRU heeft nog rekening van 7,8 miljoen bij Aqualectra

WILLEMSTAD – Volgens Aqualectra moet het dochterbedrijf CRU bijna 8 miljoen gulden aan achterstallige rekeningen betalen voor de levering van drinkwater in de afgelopen jaren. Het geschil tussen de twee overheids-nv’s speelt al jaren. In 2018 liep het zo hoog op dat Aqualectra de watertoevoer afsloot. In het kader van het landsbelang werd dat weer aangesloten en spraken de partijen een betalingsregeling af. Maar nog steeds staat er volgens Aqualectra een enorme rekening open. Het bedrijf hoopt via de rechter een betaling af te dwingen.

