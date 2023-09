CRU verlengt contract met werknemers

CRU heeft 262 werknemers een vast contract aangeboden. Deze arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is per 1 september ingegaan. Sinds het sluiten van de olieraffinaderij begin 2020 kregen de oud-werknemers van de Isla steeds een tijdelijk contract aangeboden. Volgens de dochtermaatschappij van RdK markeert deze overeenkomst het begin van de eerste fase van de opstart van de raffinaderij. Naast de diensten die aan Curoil worden geleverd voor de invoer en opslag van olie, zullen ze ook werkzaamheden verrichten voor de asfaltfabriek van het Amerikaanse bedrijf Global Oil. In de komende periode zal er veel werk zijn om de productie voor asfalt te herstellen en voor te bereiden op een ‘veilige start’. In de tussentijd blijft RdK op zoek naar een exploitant voor de faciliteiten in Emmastad en Bullenbaai.