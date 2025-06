Cruciale wedstrijd voor Curaçao in Gold Cup

De selectie van Curaçao zal het vanavond in het Paypal Park in San José om tien uur opnemen tegen Honduras in een cruciale wedstrijd in Groep B van de Gold Cup. Als Curaçao vanavond wint gaat het door naar de kwartfinale van de Gold Cup. Honduras is een ploeg waartegen Curaçao goede resultaten heeft behaald. In de laatste drie recente ontmoetingen won de Blue Wave twee keer.

De eerste keer dat deze twee teams elkaar ontmoetten was op 21 juni 2019 in een wedstrijd voor de Gold Cup. Toen won Curaçao met 1-0 door een doelpunt van Leandro Bacuna. Drie jaar later, tijdens de CONCACAF Nations League, kwamen Honduras en Curaçao opnieuw tegenover elkaar te staan. Op 3 juni, in het Ergilio Hato Stadion, won Honduras van Curaçao met 1-0. Drie dagen later wist Curaçao een overwinning te behalen, toen ze Honduras in eigen huis versloegen met een score van 2-1. In die wedstrijd scoorden Leandro Bacuna en Anthony van den Hurk.