Zowel St. Lucia als Dominica hebben een Duits cruiseschip geweigerd. Dit omdat passagiers last zouden hebben van luchtwegeninfecties., klachten die ook bij het Coronavirus voorkomen. Van de ruim 4000 passagiers worden er 20 behandeld in verband de infectie. Het schip, AidaPerla, maakte een cruise door het Caribisch gebied, gisteren konden ze Martinique zonder problemen bezoeken. 9 februari meert het schip aan in Curaçao.