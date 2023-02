Cruiseschip met homo’s naar Curaçao

Een cruiseschip met alleen maar homoseksuele gasten komt morgen naar Curaçao. Het zou gaan om zo’n vijfduizend passagiers. De grootste gay cruise ooit. Naast de gebruikelijke toeristische attracties worden er speciale activiteiten voor hen georganiseerd. Zo zijn er drag shows in de binnenstad. Ook wordt het carnaval uitgelicht. Het is niet de eerste keer dat een zogeheten gaycruise de haven aandoet. Curaçao staat bekend als de meest homovriendelijke bestemming in het Caribische gebied. Voor deze trip heeft Atlantis de Harmony of the Seas gecharterd. Het cruiseschip is 4 februari vertrokken vanuit Fort Lauderdale. Vandaag is het schip op Aruba. Na Curaçao zet het schip weer koers richting Fort Lauderdale.