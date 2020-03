Cruiseschip met mogelijke coronabesmettingen in St. Annabaai

Het cruiseschip MS Braemar van cruiseline Fred Olsen is vanochtend aangemeerd in de St. Annabaai. Niemand mag van het schip af, omdat drie passagiers mogelijk zijn besmet met het coronavirus. In plaats daarvan zullen medewerkers van het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu naar het schip gaan om verschillende testen uit te voeren. De boot vertrekt volgens plan later op de dag.

Verschillende havens in het Caribisch gebied hebben het schip eerder al geweigerd.

Foto: The Curaçao Chronicle