CTB positief over zomerperiode

De Curaçao Tourism Board (CTB) is positief over de komende zomerperiode. De organisatie verwacht dat het aantal toeristen gaat toenemen. Het CTB baseert zich op het feit dat KLM en TUI het aantal vluchten per week vanaf juli fors hebben vergroot. Ook American Airlines, Copa Airlines, Air Belgium en Avianca hebben nieuwe vluchten naar Curaçao aangekondigd. Ook de lokale vliegsector gaat profiteren. Zo vliegt JetAir Caribbean vanaf 1 july ook naar het Dominicaanse Republiek en Jamaica.