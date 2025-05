CTB presenteert lesmateriaal voor vak toerisme in funderend onderwijs

Het Curaçaose toerismebureau heeft eerder aangekondigd toerisme als vak te willen introduceren voor groep 6 in het funderend en speciaal onderwijs. Deze week werd het lesmateriaal gepresenteerd aan boord van de Freewinds. Dat is bedoeld om de kennis van leerlingen over het belang van toerisme voor Curaçao te vergroten en bestaat uit een reeks educatieve video’s over toerisme, een handleiding voor docenten en een werkboek voor leerlingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal CTB workshops organiseren om leerkrachten vertrouwd te maken met het materiaal. Ook zal dan de verspreiding van de lespakketten naar alle scholen plaatsvinden.

Het materiaal voor groep 6 en het speciaal onderwijs behandelt de volgende onderwerpen: banen in de toerismesector, het belang van een schoon Curaçao, marketing, cultuur en toerisme. De bijeenkomst op de Freewinds werd opgeluisterd met toespraken van de minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper, minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, en de algemeen directeur van CTB, Muryad de Bruin.