Cubanen stranden aan Surinaamse grens op weg naar de VS

Een groep van enkele honderden Cubanen zit vast in het uiterste westen van Suriname, vlakbij de grens met buurland Guyana. Volgens lokale media gaat het om mannen, vrouwen en kinderen die in kleine tentjes bivakkeren. Zij willen naar de Verenigde Staten om daar asiel aan te vragen. Dit lukt echter niet omdat de grens tussen Suriname en Guyana al sinds maart van dit jaar gesloten is in verband met de corona-uitbraak. De mensen die nu willen doorreizen hebben de afgelopen maanden hun geluk beproefd in Suriname, nadat ze uit hun vaderland waren vertrokken. Maar vanwege de belabberde economische situatie in Suriname lukt het niet meer om een boterham te verdienen. Hun hoop is nu gevestigd op de nieuw gekozen Amerikaanse president Joe Biden. Hij zou vriendelijker tegenover asielzoekers staan dan zijn voorganger Donald Trump.

Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd is er de afgelopen dagen overleg geweest tussen de Cubaanse ambassadeur in Paramaribo en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van Suriname. Er zijn in het verleden Cubaanse artsen in Suriname geweest. De betrekkingen tussen het communistische regime op Cuba en de voormalige Surinaamse president Bouterse golden als goed.