Cuco Martina op proef bij Go Ahead Eagles

Cuco Martina, de 32-jarige captain van het Curaçaos elftal, gaat op proef bij Go Ahead Eagles in Deventer. Martina zit sinds de zomer van 2020 zonder club en sindsdien speelde hij alleen nog wedstrijden voor de nationale ploeg van Curaçao. Daarin was hij met enige regelmaat de aanvoerder. Martina werd in september 2011 voor het eerst voor het nationale elftal van Curaçao geselecteerd. Daarmee won hij de finale van de Caribbean Cup in 2017.