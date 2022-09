Cultuurweek in teken van SDG’s en landbouw

De Cultuurweek staat dit jaar in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Vooral landbouw wordt uitgelicht. Dat meldt het ministerie van Cultuur. Het thema is ‘Laten we naar de plantage gaan om te planten’. De Cultuurweek duurt vanaf volgende week maandag tot en met 2 oktober. Normaal wordt er dan een hele week stilgestaan bij de traditie en cultuur van Curaçao. Dit keer ook aan de VN-doelen om een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering te maken. Landbouw helpt om honger en armoede uit de wereld te helpen. Het bevordert de voedselzekerheid en de voeding zelf.

