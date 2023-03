Curaçao Airport kanshebber regionale prijs

Luchthaven Hato is genomineerd voor de Routes Americas 2023 Award. De airport maakt kans op een prijs in de categorie onder 4 miljoen passagiers. Volgens beheerder CAP staat de award voor de beste luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden en bestemmingen in Noord-, Midden en Zuid-Amerika. Hato is de enige Caribische luchthaven die genomineerd is. Curaçao neemt het op tegen vliegvelden in de VS, waaronder een regionaal vliegveld in Idaho en een militair vliegveld in Oklahoma. De uitslag is tijdens het Routes Americas evenement van 21 tot en met 23 maart in Chicago.