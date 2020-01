Curaçao-Ajax shirt bekend gemaakt

Voetbalclub Ajax en Curaçao Tourist Board hebben overeenstemming bereikt over een sponsordeal. Dat laat de Amsterdamse voetbalclub weten in een persbericht. De samenwerking gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2020 en loopt tot en met 30 juni 2023. Voor het eerst in de historie van de club zal een partner zichtbaar zijn op de mouw van het Ajax-shirt, vanaf 19 januari is het logo te zien in de wedstrijd tegen Sparta. Curaçao Tourist Board zal daarnaast via verschillende kanalen het toerisme op het eiland promoten onder de miljoenen volgers van de club. Ook is bezoek van Ajax 1 aan Curaçao onderdeel van de overeenkomst.