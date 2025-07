Curaçao, Aruba en Sint Maarten nemen deel aan IPKO in september

Curaçao, Aruba en Sint Maarten zullen deelnemen aan de interparlementaire vergadering tussen de vier landen binnen het Koninkrijk, het IPKO, dat eind september plaatsvindt in Den Haag. Dat is besloten tijdens de tripartiete vergadering die onlangs op Sint Maarten is gehouden tussen de voorzitters van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat meldt de Extra vandaag. De commissie Koninkrijksrelaties van het Nederlandse parlement heeft besloten door te gaan met de organisatie van de IPKO-vergadering in september, nadat de bijeenkomst die oorspronkelijk in juni zou plaatsvinden, werd uitgesteld.

De uitstel was nodig omdat in dezelfde periode een NAVO-top in Den Haag werd georganiseerd, met deelname van staatshoofden uit een groot deel van de wereld. Bovendien viel de Nederlandse regering tijdens dit proces en werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven, die 29 oktober plaatsvinden. Nu is besloten dat de IPKO gewoon doorgaat, met deelname van Statenleden uit alle vier de landen van het Koninkrijk.