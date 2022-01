Curaçao belangrijke doorvoerhaven voor illegaal goud

Tijdens een rechtszaak in Miami heeft een transportondernemer toegegeven dat hij met zijn bedrijf via Curaçao illegaal gewonnen goud uit Zuid-Amerika heeft gesmokkeld. Het gaat om duizenden kilo’s van het edelmetaal. De smokkelaar zou hiervoor douanepapieren hebben vervalst waarin staat dat het goud van de Kaaimaneilanden kwam terwijl dit in werkelijkheid van Curaçao kwam. Zo bleef de echte herkomst van het goud verborgen. Deze zaak toont aan dat Curaçao een belangrijke rol speelt in het illegaal vervoeren van goud, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten.