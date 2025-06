Curaçao doet ‘verantwoord’ voorstel aan Nederland over herfinanciering miljoenenlening

Curaçao heeft formeel een voorstel gedaan aan Nederland over de herfinanciering van een obligatielening die op 15 oktober van dit jaar afloopt. Dat is gisteravond bekend gemaakt. Het gaat om een lening van meer dan 140 miljoen gulden. Curaçao stelt voor om 82 miljoen gulden te herfinancieren via een lening met een looptijd van 20 jaar. De resterende miljoenen zullen door het land zelf worden afgelost. Volgens minister van Financiën Javier Silvania is dit een realistisch voorstel, dat toekomstige generaties niet onnodig belast en de staatsschuld op een verantwoorde manier verminderd.

Het voorstel is volgens Curaçao in lijn met het advies van het College financieel toezicht en onderbouwd met een financiële doorrekening van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, zo laat het ministerie van Financiën weten. Minister Silvania heeft in de brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook voorgesteld om tijdens zijn volgend bezoek aan Nederland eind juli in gesprek te gaan over de aanpak van toekomstige aflopende leningen (in 2030, 2035 en 2040) en de leningen die nodig zijn voor investeringen in de economie.