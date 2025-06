Curaçao en Sint Maarten behouden economische groei

De economische groei in zowel Curaçao en Sint Maarten zal in 2025 aanhouden. Dit gebeurt ondanks een verslechterend extern klimaat, gekenmerkt door oplopende handels- en geopolitieke spanningen. Dat staat in het Economisch Bulletin van juni 2025 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, dat vandaag is gepresenteerd. Het reële bruto binnenlands product (BBP) van Curaçao zal naar verwachting met 3,1% toenemen, terwijl de economie van Sint Maarten met 2,4% zal groeien.

Het groeitempo op zowel Curaçao als Sint Maarten zal in 2025 gematigder zijn dan in 2024, toen Curaçao een reële bbp-groei van 5,0% noteerde en Sint Maarten met 3,0% groeide. Desondanks blijft toerisme de belangrijkste groeimotor, wat tot extra bedrijvigheid zal leiden in aanverwante sectoren, zoals horeca, transport, opslag en communicatie en vastgoed, verhuur en zakelijke diensten. Daarnaast zal de bouwsector naar verwachting blijven groeien, gesteund door investeringen van zowel de overheid als particulieren.