Curaçao en Suriname tekenen belastingverdrag

Financiënminister Silvania heeft vanmorgen zijn handtekening gezet onder het belastingverdrag met Suriname. Ook zijn Surinaamse evenknie Raghoebarsing tekende het document dat dubbele belasting moet voorkomen. Inwoners van beide landen hoeven dan niet meer dan 1 keer belasting betalen over hun inkomen of vermogen. De afspraken die hierover zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het belastingverdrag. Het akkoord is een langgekoesterde wens, maar onderhandelingen in het verleden hebben nimmer tot resultaat geleid. Dat het verdrag op 1 juli (Keti Koti) ondertekend is, vinden beide bewindsmannen bijzonder. Volgens Raghoebarsing geeft deze datum hen de gelegenheid om een nieuw hoofdstuk te schrijven.

Suriname staat op het punt om zwaar te investeren in olie en gas. Curaçao daarentegen heeft de kennis en ervaring met verwerking, distributie en handel van olie en gas. Op deze manier hopen de ministers een win-win situatie te creëren.