Curaçao geeft 100 miljoen minder uit

Curaçao heeft de afgelopen twee jaar 100 miljoen gulden minder uitgegeven. In 2017 ging het nog om ruim 1750 miljoen, in 2019 was dit nog maar 1650 miljoen. Dat heeft het College financieel toezicht berekend. Het Cft vindt dit een betekenisvolle stap, maar denkt dat in de komende jaren een nog grotere daling nodig is. Ook wijst het Cft het leenverzoek van 31,5 miljoen, dat Curaçao in december deed, af omdat de begroting dat jaar niet aan de eisen voldeed.