Curaçao gezakt op Fifa ranglijst

Het Curaçaos voetbalelftal is gezakt op de Fifa ranking. Daar staat het nu op de 90e plaats. De selectie van interim-bondscoach verloor deze maand nog twee wedstrijden en verspeelde daarmee twee plekken. De hoogste ranking ooit was 68, dat was in 2015. Voetbalbond FFK hoopt nog een gooi te doen naar het WK van 2026. Maar daarvoor is een goede bondscoach nodig. Eerder werd er gespeculeerd dat Dick Advocaat in gesprek is met Curaçao. Daarover zal de oefenmeester voor maandag uitsluitsel geven.