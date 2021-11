Curaçao heeft nodige stappen gezet voor zevende tranche liquiditeitssteun

Curaçao heeft de nodige stappen gezet om in aanmerking te komen voor de zevende tranche liquiditeitssteun van Nederland. Zo schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer. “Er blijven inhoudelijke risico’s en zorgen over de uitvoering bestaan. Om die te beperken zijn er nadere afspraken vastgelegd en wordt de voortgang nauwlettend gemonitord,” schrijft de staatssecretaris. De Rijksministerraad heeft besloten dat Curaçao heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden en kent daarom 76 miljoen gulden liquiditeitssteun toe voor het vierde kwartaal van 2021.