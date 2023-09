Curaçao heeft primeur met bio-identificatie bij Hato

Curaçao is een trendsetter. In de eerste helft van 2024 kunnen reizigers contactloos door de grenscontrole. Curaçao is het eerste land dat gebruik gaat maken van een mobiele digitale ID-verificatie. Dat is vandaag aangekondigd. Door middel van een mobiele app deel je voorafgaand aan de reis je paspoort met het immigratiepersoneel. Eenmaal op de luchthaven kun je door middel van gezichtsherkenning snel en gemakkelijk door contactloze controles. Volgens de autoriteiten is het een veilig systeem waarbij de privacy van de passagier ook beschermd is. Met deze innovatie komt er een einde aan de lange wachtrijen op Hato.