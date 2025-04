Curaçao heft verbod op nieuwe toko’s en minimarkten op

Curaçao heeft het moratorium dat sinds 2014 op toko’s en minimarkten stond, opgeheven. Dit betekent dat ondernemers nu weer vergunningen kunnen aanvragen om nieuwe winkels van dit type te openen. Het moratorium werd destijds ingesteld om onregelmatigheden in de sector aan te pakken. Nu de regels zijn aangepast, moeten ondernemers duidelijk maken welke soort winkel ze willen openen, bijvoorbeeld of het gaat om een toko of een minimarket.

Er zijn vijf categorieën voor levensmiddelenzaken: toko’s en minimarkten tot 400 m², supermarkten van 400-1000 m², hypermarkten boven de 1000 m², convenience stores die vaak 24 uur per dag open zijn, en gemengde zaken in bijvoorbeeld shoppingmalls. Bij het goedkeuren van vergunningen wordt onder andere gekeken naar de locatie van de winkel en de impact op parkeerplaatsen.