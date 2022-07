Curaçao in finale Haarlemse Honkbalweek

Curaçao heeft zich geplaatst voor de finale van de Haarlemse Honkbalweek. Vanmorgen won het team voor de tweede dag op rij van Amerika met 3-2. Daar moest de Curaçaose selectie wel meer moeite voor doen. Pas in de tiende inning was de wedstrijd in het voordeel van Curaçao beslist. Door het uitgelopen duel startte de wedstrijd tussen Nederland en Japan een uur later. De tot dusver ongeslagen Japan trok aan het kortste eind. De finale morgen draait tussen Nederland en Curaçao. Foto Renata Jansen