Curaçao in gesprek met haven Rotterdam

In Nederland worden momenteel gesprekken gevoerd met het havenbedrijf Rotterdam. De Curaçaose regering ziet graag een strategische samenwerking tussen Rotterdam en het Curaçaose havenbedrijf CPA. Hierover is twee jaar geleden al een eerste akkoord gesloten. De bedoeling is dat die samenwerking nu ook daadwerkelijk meer vorm gaat krijgen.