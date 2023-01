Curaçao in regionale ferrylijn

Met de ferry naar Colombia of Trinidad & Tobago? Als het aan de VN ligt wordt dit werkelijkheid. Er ligt een plan voor een netwerk van veerdiensten in het Caribisch gebied. De regionale VN-commissie Eclac heeft vier mogelijke routes uitgestippeld. In route 1 worden Colombia, Aruba, Bonaire, Curaçao, Trinidad en Tobago genoemd. Ook Suriname komt in de plannen voor. De veerdienst moet de verschillende landen met elkaar verbinden. Het regionale netwerk zal naar verwachting goedkoper zijn dan de relatief dure vliegtickets die momenteel worden aangeboden. Ook stimuleert de ferrylijn de handel tussen de verschillende landen. Of de veerverbindingen er gaan komen, lijkt vooral af te hangen van de zegen van Washington.