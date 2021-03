Curaçao ‘in the picture’ bij Eurovisiesongfestival

Op Curaçao wordt momenteel een promovideo opgenomen die zal worden getoond tijdens de Nederlandse inzending van het Eurovisiesongfestival later dit jaar. In eerste instantie was het idee om de film op te nemen op Bonaire. Maar de makers kregen geen toestemming om met een drone opnames te maken in een straal van 5 kilometer hij het vliegveld. De Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weigerde hiervoor toestemming te geven. Dat heeft de Bonairiaanse gezaghebber Edison Rijna aan het Antilliaans Dagblad bevestigd. Daarop is uitgeweken naar Curaçao.