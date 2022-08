Het Curaçaos Little League team is zaterdag internationaal kampioen geworden in de World Series. De jonge honkballers wonnen van Taiwan in een spannende finale met 1-0. Als winnaar van de international bracket speelde Curaçao gisteren in de overall finale tegen het beste team uit de VS. Dat eindigde in een nederlaag. Het little league team uit Hawaï was te sterk voor Curaçao. Hawaï won de wedstrijd met 13-3.