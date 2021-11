Curaçao is een paradijs voor illegale casino’s volgens Follow the Money

Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s. Zo schrijft het journalistieke platform Follow The Money (FTM) vandaag. Curaçao heeft deze positie door haar lage belastingtarieven, goede internetkabels en serverpakhuizen, aldus het platform. Het eiland heeft ruim twaalfduizend websites voor sportweddenschappen en casinospellen. FTM beschikt over een lijst waarop 150.000 domeinnamen staan van casino’s die sinds 2017 ergens in de wereld op een zwarte lijst zijn geplaatst. Uit die cijfers blijkt dat 38,5 procent van het ongereguleerde aanbod op Curaçao is gevestigd.