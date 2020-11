Curaçao kan leningen over twee jaar niet aflossen

De liquiditeitssteun die Nederland heeft gegeven kan Curaçao over twee jaar nog niet terugbetalen. Het gaat om een paar honderd miljoen gulden, maar ook in de periode 2021-2023 zal Curaçao nog een hoge financieringsbehoefte hebben. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. CBCS baseert zich hiermee op de meerjarige begroting van het Land Curaçao. Ook lokale financiering zou slechts een tijdelijke optie zijn, die ook nog eens het tempo van economisch herstel zou vertragen. CBCS raad aan om over de voorwaarden van de huidige en toekomstige leningen te onderhandelen over de mogelijkheid om deze om te zetten in een schenking of langetermijnlening.

