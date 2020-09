‘Curacao kan ook kort geding beginnen’

Advocaat Denicio Bryson op Sint Eustatius is tevreden over het kort geding dat hij afgelpen vrijdag voerde tegen de Nederlandse staat. Bryson vertegenwoordigt de stichting ‘Pro Soualiga’ in hun strijd tegen Nederland. Volgens de organisatie kan Nederland de eilanden niet dwingen tot het accepteren van voorwaarden voor een nieuwe lening. Volgens Bryson is het Statuut uit 1954 niet rechtsgeldig en moet Nederland kijken naar de regels van de Verenigde Naties voor wat betreft ex-koloniën.

Volgens Bryson zal de rechter op 9 oktober utspraak doen in de zaak. Hij roept Curaçao en Aruba ook op om een rechtzaak te beginnen tegen Nederland. Volgens hem moet Nederland in eerste instantie zorg dragen voor de economische ontwikkeling van de eilanden in plaats van met allerlei voorwaarden te komen.