Curaçao kan zich niet vinden in mensenhandelrapport

Curaçao betreurt het dat ze in het jaarlijkse mensenhandel rapport van de VS gedegradeerd zijn tot categorie drie. Minister Hato van Justitie kan zich niet vinden in de kritieken omdat we juist heel veel inspanningen hebben verricht om mensenhandel tegen te gaan, zegt hij. Hato doelt daarmee op trainingssessies, bijeenkomsten en bewustwordingscampagnes, en dat ondanks de krappe financiële situatie van het land. Met categorie 3 zit Curaçao op hetzelfde niveau qua mensenhandel aanpak als Iran, Noord-Korea en Eritrea. Landen als Haiti en Irak doen het beter dan wij.