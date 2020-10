Curaçao Korte Filmfestival in Amsterdam

In theater De Balie in Amsterdam vindt morgen het Curaçao Korte Film Festival plaats, waarbij een selectie van vijf korte films te zien zal zijn. Alle films zijn gemaakt door jonge getalenteerde filmmakers. Het project “Challenges” wordt onder andere vertoond, waarin filmmaker Anja van Bergen studenten van het Stella Maris College begeleidt in een portretserie. De films zouden deze maand worden vertoond op Curaçao, maar dat evenement is door de coronamaatregelen gecanceld. Van Bergen hoopt dat dit in december alsnog kan plaatsvinden. Het gaat verder om de films: “Watamula”, “Sinceramente, Candy”, “Again” en “Kaminda”. Het festival is morgen ook online live volgen op www.youtube.com/debalietv.