Curaçao krijgt centraal crisiscentrum

Curaçao gaat een centraal crisiscentrum bouwen. In geval van noodsituaties kan van daaruit gecoördineerd worden bij rampen. Zo komt er onder meer een ‘strongroom’. Het ministerie van Justitie en het Korps Politie Curaçao werken hierbij samen. In geval van nood kan de ruimte helemaal worden afgesloten. Daarmee kan het dienen als veilige ruimte voor bijvoorbeeld de regering. Het Antilliaans Dagblad meldt dat er alvast 300.000 gulden is gereserveerd op de begroting van het minister van Algemene Zaken voor de startkosten voor de bouw van het crisiscentrum. Uiteindelijk is er meer geld nodig voor de bouw. De politie zegt dat het doel van het centrum een ‘optimale bescherming van gezondheid, leven en de vitale belangen van Curaçao is’.